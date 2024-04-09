Происшествия 09 апреля 2024, 18:56 Рыболовное судно опрокинулось на борт в Мурманской области Прокуратура проведет проверку после подтопления судна в Мурманской области

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Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту подтопления судна в морском порту Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, речь идет о неработающем рыболовном судне «Заполярье», которое находилось на территории морского порта компании «Причал».

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«Мурманская транспортная прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц, проверит все обстоятельства и примет меры прокурорского реагирования при наличии оснований», — заявили в ведомстве.

Западное межрегиональное следственное управления на транспорте СК России в Telegram-канале отметило, что в результате ЧП никто не пострадал.

«Следователи начали осмотр места происшествия, организовали комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — добавили в ведомстве.

Ранее российский траулер опрокинулся у причала верфи в Норвегии.