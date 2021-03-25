Российский траулер опрокинулся у причала верфи в Норвегии

Российское рыболовное судно «Мелкарт» опрокинулось при спуске на воду у причала судоремонтной верфи в «Кимек» норвежском Киркенесе. Об этом сообщило издание Kyst of Fjord.

Российский траулер опрокинулся у причала «Кимека» в среду вечером. На борту судна во время происшествия находилось восемь из 26 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Судно опрокинулось на бок, часть корпуса осталась торчать из воды. Местные власти сообщили, что загрязнения акватории не произошло, вокруг траулера плавает только мусор. Выяснением обстоятельств занимается полиция. Для предотвращения загрязнения были предприняты все необходимые меры.

Траулер «Мелкарт» находился в верфи на ремонте. Судно опрокинулось во время спуска на воду. По предварительной версии, это произошло из-за того, что корабль не был сбалансирован — внизу он был пустой, а вес сверху оказался слишком тяжелым. И когда когда траулер спускали на воду, он потерял устойчивость.

В Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза Еvеr Givеn в среду застряли танкеры, перевозившие около 26 миллионов баррелей российской нефти.