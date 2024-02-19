Происшествия 19 февраля 2024, 07:59 Рыбак в Сибири сгорел на льду вместе с палаткой Палатка с рыбаками сгорела на Красноярском водохранилище, погиб один человек Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

На льду Красноярского водохранилища произошел пожар. Сгорела палатка с двумя рыбаками. Один мужчина погиб, сообщило краевое государственное казенное учреждение «Спасатель».

Мужчины ловили рыбу в районе села Лебяжье Краснотуранского района. Ночью 18 февраля палатка загорелась прямо на льду. Один человек погиб, другой получил ожоги, но выжил и позвонил спасателям.

Реклама

Он не смог указать точное местоположение палатки. На его поиски выехали спасатели Краснотуранской спасательной станции. Рыбака нашли и передали правоохранителям.

В Абхазии умерли турецкие моряки. Рыболовецкое судно пришвартовалось в Пицунде, сослуживцы спустили на сушу четырех мужчин на носилках. Их увезли в Гагрскую центральную больницу с признаками отравления. Три человека скончались в реанимации. По предварительной версии, они отравились трупным запахом рыбы.