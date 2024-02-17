Мир 17 февраля 2024, 05:15 Трое моряков с турецкого судна скончались от отравления в Абхазии В Абхазии трое турецких моряков умерли от отравления трупным запахом рыб Freepik

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Трое моряков с турецкого рыболовного судна скончались на территории Абхазии от отравления трупным запахом рыбы. Еще четверо рыбаков попали в реанимацию. Об этом сообщил республиканский Минздрав.

Турецкий сейнер пришвартовался к причалу курорта Пицунда 16 февраля. Моряки вынесли своих спутников на носилках. Четверо пострадавших рыбаков с признаками сильного отравления доставили в реанимационное отделение Гагрской центральной больницы.

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Троих подключили к кислороду, четвертого держат на искусственной вентиляции легких. Их состояние оценивают как тяжелое.

Тела погибших доставили в морг.

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