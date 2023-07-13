Эксклюзив 13 июля 2023, 11:14 Русская община возьмет под защиту семью девочки, которую облапал педофил-мигрант в магазине Подмосковья Координатор «Русской общины» Ткачук: семью девочки, к которой пристал педофил, защитят

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Педофил облапал девочку-подростка в продуктовом магазине Подмосковья на глазах у друзей ребенка. Координатор объединения «Русская община» Андрей Ткачук в интервью «360» рассказал, что злоумышленник — уроженец Узбекистана.

«Разбираемся по случаю с педофилом. Пока информация только от знакомых потерпевших о том, что семья педофила угрожает и требует забрать заявление», — заявил он.

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Ткачук заявил, что свяжется с потерпевшими и выяснит, нужна ли им помощь. Пока это вся информация, сообщил собеседник издания.

«Община Дмитрова готова их взять под охрану. <…> Выясняем всю картину, чтобы не делать огульных заявлений», — добавил он.

По данным источника «360», магазин, где мужчина приставал к ребенку, находится недалеко от узловой железнодорожная станции Икша. Сотрудники продуктового предположили, что злоумышленник мог преследовать детей — он зашел в помещение после них.

На кадрах, которые были в распоряжении телеканала, видно, что педофил нарочно дождался, когда подростки подойдут к нему, и начал лапать несовершеннолетнюю.