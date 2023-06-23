Эксклюзив 23 июня 2023, 13:30 Рука застряла в мясорубке у сотрудника кафе в Москве Рука застряла в мясорубке у сотрудника мясной точки на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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У работника мясной точки на северо-востоке Москвы рука застряла в мясорубке, сообщил источник «360».

К месту происшествия на улице Декабристов приехали сотрудники скорой. Однако вытащить руку пострадавшего из мясорубки им не удалось, так как она вошла слишком глубоко.

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Источник уточнил, что мужчине вкололи обезболивающее и повезли его в ГКБ имени Жадкевича на консультацию к хирургу.

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