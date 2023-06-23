23 июня 2023, 13:30
Рука застряла в мясорубке у сотрудника кафе в Москве
Рука застряла в мясорубке у сотрудника мясной точки на северо-востоке Москвы
У работника мясной точки на северо-востоке Москвы рука застряла в мясорубке, сообщил источник «360».
К месту происшествия на улице Декабристов приехали сотрудники скорой. Однако вытащить руку пострадавшего из мясорубки им не удалось, так как она вошла слишком глубоко.
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Источник уточнил, что мужчине вкололи обезболивающее и повезли его в ГКБ имени Жадкевича на консультацию к хирургу.
Ранее сообщалось, что повар «Чайхоны № 1» в ТЦ «Авиапарк» в Москве сварился в собственном борще.
Москва 2023
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