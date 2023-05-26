Происшествия 26 мая 2023, 13:33 Повар «Чайхоны № 1» в Москве сварился в собственном борще и попал в реанимацию Mash: повар опрокинул на себя кастрюлю с борщом и получил 45% ожогов на севере Москвы Unsplash

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В одной из точек общепита в ТЦ «Авиапарк» повар перевернул на себя кастрюлю с борщом. С многочисленными ожогами тела его доставили в больницу, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, повар «Чайхоны № 1» сварил суп в большой таре. Затем он захотел перетащить ее вместе с напарником. Огромная кастрюля выскользнула из рук повара и опрокинулась. Мужчина оказался в луже борща.

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Его доставили в больницу с 45% ожогов всего тела. Сейчас в деле разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против жителя Иркутска, который облил бывшую супругу бензином и поджег.

В четверг, 24 мая, мужчина пришел в торговый павильон, где работала его бывшая жена. Он разлил бензин в помещении, вылил легковоспламеняющуюся жидкость на женщину и поджег ее.

Потерпевшая получила серьезные ожоги, сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации.