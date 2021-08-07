Рухнувшее дерево перекрыло движение автобусов на севере Москвы

Дерево рухнуло на проезжую часть на улице Черняховского на севере Москвы. В результате никто не пострадал, но из-за ЧП произошла задержка в движении автобусов №№105 и 110, сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта.

«Будьте внимательны. Слушайте объявления водителей. Постарайтесь избегать поездок в данный район», — попросили в ведомстве.

По последним данным, движение автобусов на улице Черняховского полностью восстановлено.

Сегодня в Москве было объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца дня в городе ожидается ливневый дождь, гроза и усиление ветра. Порывы могут достигать 17 метров в секунду. Пешеходов и водителей призвали быть осторожными.

О грозе, ливне и сильном ветре МЧС предупредило и жителей Московской области.