Жителей Подмосковья предупредили о грозе и напомнили о правилах безопасности

В субботу в Московской области ожидается гроза, ливень и сильный ветер. Его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Об этом предупредили в региональном главке МЧС.

Во время непогоды жителям нужно помнить об элементарных правилах безопасности. Во-первых, не прятаться от молний под одиноко стоящими деревьями или высокими металлическими конструкциями.

Также следует обходить рекламные щиты, мосты, линии электропередач и ветхие здания. По возможности вообще лучше не выходить на улицу. Но если этого никак нельзя избежать, стоит надеть плащ, резиновые сапоги и захватить зонт.

Дома во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам, антенне и окнам. Спасатели также рекомендуют отключить в это время все электроприборы. Автомобилистам посоветовали не парковать машины под деревьями и около рекламных щитов, а на дорогах соблюдать особую осторожность, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

Предупреждение МЧС будет действовать до 23:00 7 августа.