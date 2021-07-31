Ротвейлер покусал двух детей в Подмосковье. СК занялся делом

Ротвейлер напал на двух детей в Чеховском районе в Подмосковье. ГСУ СК России по региону проводит проверку по этому происшествию.

По предварительным данным, женщина с детьми пришла во двор частного дома хозяев собаки, чтобы купить у них овощей. Собака была на цепи, но она сорвалась с ошейника и напала на детей. Пострадали четырехлетняя девочка и 11-месячный мальчик. Последний выпал из коляски, которую животное уронило.

Удалось отогнать собаку при помощи случайных прохожих. Дети сейчас находятся в больнице с травмами. Правоохранители выясняют все детали случившегося, чтобы принять процессуальное решение.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина распылила перцовый баллончик в сторону двух несовершеннолетних девочек. Обе пострадали. По предварительной информации, все произошло на детской площадке — конфликт возник из-за того, что они не поделили качели.

По данным источника, одна из пострадавших девочек получила ушиб челюстной области и химический ожог грудной клетки, а вторая — химический ожог левой скулы.