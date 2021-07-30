Жительница Петербурга распылила перцовый баллончик в лицо детям

В Санкт-Петербурге женщина распылила перцовый баллончик в сторону двух несовершеннолетних девочек. Обе пострадали. По предварительной информации, все произошло на детской площадке — конфликт возник из-за того, что они не поделили качели. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, одна из пострадавших девочек получила ушиб челюстной области и химический ожог грудной клетки, а вторая — химический ожог левой скулы.

По данным РЕН ТВ, с девочками поругалась многодетная мать. Она рассказала, что гуляла со своим сыном, который катался на карусели. Потом на площадку пришли две девочки постарше и согнали его. Женщина сообщила, что сделала им замечание, но девочки стали на нее нападать. Тогда она достала баллончик и применила его, чтобы защититься.

Девочкам оказали медицинскую помощь, а женщину доставили в отделение полиции. Там на нее составили протокол и отпустили к пятерым детям, которых она растит. Мать девочки, которая пострадала сильнее, написала заявление. Что будет с нападавшей дальше, пока непонятно.