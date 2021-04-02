Тувинского стоматолога обвинили в смерти пятилетней девочки

Стоматологу из города Ак-Довурак предъявили обвинение по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности». Пятилетняя девочка умерла после обезболивающего укола. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Туве.

По версии следствия, 30 марта у пятилетней девочки разболелся зуб и мама привела ее к стоматологу. Он велел купить им две ампулы «Лидокаина». Медик знал, что использование лекарств, которые принесли с собой пациенты, запрещено, а «Лидокаин» детям противопоказан, но сделал ребенку укол в десну. После этого у девочки начались судороги, и она потеряла сознание. Врачи сделали все возможное, но на следующий день ребенок умер в реанимации.

«Врач-стоматолог задержан, ему предъявлено обвинение, следователем в суд направлены материалы для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи ждут результата судебно-медицинской экспертизы, чтобы знать точно, от чего умерла девочка. Сотрудники СК изучают обстоятельства произошедшего.

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