Происшествия 08 июля 2023, 09:06 Седьмого пропавшего при сплаве по реке туриста нашли в Бурятии МЧС: в Бурятии нашли седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке РИА «Новости»

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Спасатели обнаружили седьмого туриста, пропавшего во время сплава по реке Снежной в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Сотрудники МЧС России обнаружили и спасли седьмого туриста в Бурятии. Его отвезли в населенный пункт Новоснежная Иркутской области», — отметили в ведомстве.

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Спасательный вертолет МЧС Ми-8 вновь отправился в зону поисков.

«Местонахождение еще одной туристки остается пока неизвестным. Для ее поисков задействовали наземную, водную и авиагруппировку спасателей», — добавили в МЧС.

Ранее стало известно, что во время сплава на катамаранах по реке Снежной около поселка Выдрино Кабанского района пропала группа туристов, их лодки перевернулись. Самостоятельно из воды выбрались трое человек, еще пятеро пропали.

Спасатели начали поиски и сумели обнаружить четырех пропавших.