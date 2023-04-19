Происшествия 19 апреля 2023, 12:38 Российские военные эксперты получили подозрительные посылки со статуэтками Mash: несколько военных экспертов получили подозрительные посылки со статуэтками

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Несколько российских военных экспертов получили посылки с бюстами, похожими на статуэтку из дела военкора Владлена Татарского, погибшего в Санкт-Петербурге в результате теракта. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, политолог Константин Сивков получил посылку от скульптора из Ульяновска. Мастер возглавляет компанию по производству гипсовых изделий. Сивков передал коробку сотрудникам полиции, саперы взрывчатых веществ внутри не нашли.

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Константин Сивков в беседе с «360» подтвердил, что ему действительно пришла посылка из Ульяновска. Отправку таких коробок известным военным экспертам он назвал актом устрашения. Сивков также предположил, что в России может готовиться серия террористических актов против патриотически настроенных граждан.

Напомним, военный корреспондент Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате теракта в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Начиненную взрывчаткой статуэтку ему вручила Дарья Трепова. Сейчас она находится в СИЗО.