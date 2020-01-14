Российские туристы рассказали, как оказались в зоне извержения филиппинского вулкана

Вулкан Тааль располагается в 100 километрах от Манилы, столицы Филиппин. Спящий вулкан был местной достопримечательностью. Однако в этом январе туристы не на шутку перепугались из-за его пробуждения.

Вулкан выбросил столб пепла, в окрестностях ощущались подземные толчки. Аэропорт в Маниле закрыли для полетов, не было света и воды, а жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали.

Российские туристы поделились впечатлениями о пережитом.

«Я живу в Маниле и сегодня посещала город Тагайтай, на территории которого находится вулкан. Все уже спокойно. Все в слое пепла. Джунгли все серые. Слабый дождь прибил пыль, но пепел превратил в цемент. Местные жители чистят крыши, чтобы не обвалились. Городские службы чистят дороги», — рассказала Татьяна Лескова. По ее словам, в Тагайтае закрыты магазины и кафе.

«Об извержении местные не предупреждали. Мы выехали где-то в два часа на этот Тааль. Там пробки начались. И тогда-то мы увидели, из-за чего пробки. У нас телевизор в автобусе был, там показывали извержение вулкана. Потом позднее в окошко увидел, что небо закрыло и пошел дождь с пеплом», — рассказал Степан Смирнов. Он поделился, что после прогулки у детей поднималась температура, и их тошнило.

«Дождь шел без остановки до трех или четырех утра. Был слой грязи и пепла где-то три сантиметра, — вспомнил недавние события глава семейства. — Лужи были из пепла. В 23-этажном доме мы жили на 18-м, он все время качался. В три утра где-то был взрыв, пошла огненная лава. Думали, у нас там дом развалится, шатало очень сильно. Из-за грозы не было электричества, только в коридоре. У нас не было Wi-Fi, горячей воды и света, хорошо хоть лифт работал».

Сейчас Смирновы ждут вылета домой. Рейс задержали из-за приостановки полетов, но сейчас, по словам туристов, самолеты уже начали летать.

Накануне «360» писал, что в зоне извержения оказалась звезда сериала «Ольга».