Поклонников обеспокоила судьба актрисы сериала «Ольга»

Съемочная группа проекта оказалась в зоне режима бедствия в провинции Батангас.

Накануне вулкан Тааль проснулся, и из его недр вырвался столб пепла. Угроза извержения заставила местные власти эвакуировать жителей трех близлежащих населенных пунктов.

Поклонников обеспокоила судьба героев реалити-шоу.

«Яна, здравствуйте! Видела в новостях страшные кадры извержения на Филиппинах. У вас там как дела? Все нормально? Вас не зацепило?» — написали встревоженные поклонники.

Яна Троянова заверила подписчиков, что «все хорошо». Кроме того, она опубликовала «историю» с сообщением о происшествии и благополучном состоянии, своем и коллег: «Нас не коснулось».

Напомним, Яне Трояновой принес популярность сериал «Ольга», в котором девушка сыграла москвичку, вынужденную решать проблемы многочисленной родни.