Происшествия 26 июня 2023, 20:32 Российские Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик и 2 британских истребителя Минобороны сообщило о перехвате самолета и двух британских истребителей над Черным морем

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В небе над Черным морем обнаружили три объекта, которые приближались к российской границе. Об этом сообщили в Минобороны.

Два российских истребителя Су-27 вылетели, чтобы опознать объекты над акваторией Черного моря и не допустить пересечения государственной границы. Отечественные пилоты определили, что в небе летел самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два истребителя «Тайфун», которые принадлежат военно-воздушным силам Великобритании.

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«При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот. <…> Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», — уточнили в Минобороны.

Также в ведомстве добавили, что полет истребителей Су-27 прошел согласно международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами. Опасного сближения с зарубежными самолетами и пересечения воздушных трасс не было.

В середине июня Минобороны сообщало, что военный дрон RQ-4B Global Hawk, принадлежащий США, проводил разведку в небе над Черным морем. Это происходило в момент атаки беспилотных катеров ВСУ на российский корабль «Приазовье».