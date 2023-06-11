Армия 11 июня 2023, 15:12 Американский дрон заметили в районе Черного моря во время атаки ВСУ на корабль «Приазовье» Минобороны: дрон США вел разведку над Черным морем во время атаки ВСУ на корабль ЧМФ Official United States Air Force

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Американский военный дрон RQ-4B Global Hawk проводил разведку в небе над Черным морем в момент атаки украинских беспилотных катеров на российский корабль «Приазовье». Об этом заявило Министерство обороны России.

«В воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный БПЛА <…> ВВС США», уточнили в ведомстве.

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В министерстве обратили внимание, что аналогичные дроны фиксировались и во время предыдущих подобных атак.

Российский корабль отвечает за контроль ситуации у газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Атаку зафиксировали в 01:30 в ночь на воскресенье.

Эту уже не первое нападение на российские сторожевые корабли. В конце мая украинских морские дроны атаковали корабль Черноморского флота «Иван Хурс» в водах исключительной экономической зоны Турции.