Происшествия 28 августа 2023, 11:44 Многодетная петербурженка пропала на дайвинге в Хургаде Туристка из России пропала во время слишком глубокого погружения в море в Египте Unsplash

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Во время группового дайвинг-сафари в Египте исчезла многодетная туристка из Санкт-Петербурга. Спасатели предположили, что она погрузилась слишком глубоко и потеряла ориентацию, сообщило Al-Masry al-Youm.

Погружение 26 августа организовали возле острова Гифтун в Хургаде в рамках 10-дневного тура по Красному морю. В нем участвовали 27 профессиональных дайверов, в том числе супружеская пара из Санкт-Петербурга. Они опустились под воду, но спустя время мужчина из-за усталости поднялся на поверхность. Его жену так и не нашли.

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Поисково-спасательные службы, морские катера и водолазы бросились на поиски россиянки. Глава Ассоциации морских спасателей Хургады Хасан Фуад заявил, что чета превысила разрешенную глубину погружения в 90 метров. Приборы зафиксировали, что мужчина плавал на 110 метрах, его супруга еще ниже. Специалист предположил, что женщина потеряла ориентацию.

У пары остались четверо сыновей, сообщил Telegram-канал Shot. Муж обратился к губернатору Хургады и попросил задействовать в поисках вертолет.

Другая российская туристка умерла в Абхазии. Она попала в аварию на дороге к высокогорному озеру Рица.