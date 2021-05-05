Россиянка задушила ребенка после родов, чтобы не ссориться с семьей

Жительница Кабардино-Балкарии скрывала свою беременность от родных, а после домашних родов задушила собственного ребенка. Об этом сообщило управление СК РФ по республике.

Подозреваемая узнала о своей беременности в сентябре 2020 года. Она понимала, что не готова растить ребенка и заботиться о нем. Чтобы не поссориться с родными, женщина решила ни о чем им не рассказывать. Девушка не стала вставать на учет к гинекологу и не обращалась в медучреждения.

В прошлом месяце, когда женщина проходила плановое лечение в местной больнице, у нее начались схватки. Она отпросилась у лечащего врача, сказав ему, что ей нужна консультация гинеколога. После этого она сняла квартиру и самостоятельно родила ребенка, а потом задушила его. Она завернула тело в простыни и упаковала в пакет, приехала домой и спрятала его в кладовке. Но факт укрытия беременности был вскрыт.

Женщину задержали. Завели дело об убийстве новорожденного ребенка. У нее уже есть малолетние дети, сейчас решается вопрос об их возможном изъятии из семьи.

Ранее на Сахалине обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки заподозрили еще в двойном убийстве и изнасиловании ребенка. Ему может грозить пожизненный срок.