Обвиняемого в убийстве 8-летней девочки на Сахалине заподозрили еще в трех преступлениях

Обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки на Сахалине теперь подозревают еще в двойном убийстве и изнасиловании ребенка. Если вина будет доказана в суде, ему грозит пожизненное заключение.

«Ему предъявлено обвинение в убийстве еще двух лиц (гражданина Китая и неустановленной женщины), которые, по версии следствия, он совершил в 2001 году, а также в изнасиловании в 2018 году еще одной несовершеннолетней», — сообщили в прокуратуре Сахалина.

Семейная пара в июле прошлого года похитила восьмилетнюю девочку под предлогом того, что хотела ее подвезти. Они отвезли ее в лесопосадку, где мужчина на заднем сиденье машины изнасиловал ребенка, затем убил. Девочку искали несколько дней сотни волонтеров и полицейских, нашли ее тело в лесу, прикрытое ветками. Через три дня задержали подозреваемых.

С учетом новых данных на мужчину заведено уголовное дело по статьям «Убийство», «Похищение человека», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия».

Перед судом предстанет также его супруга, обвиняемая в преступлении, предусмотренном статьями «Похищение человека» и подстрекательстве по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство».