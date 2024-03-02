Происшествия 02 марта 2024, 23:12 Россиянка разделась на дороге и бросилась грудью на машину полиции Бросавшуюся на машины голую женщину задержали в Екатеринбурге Unsplash

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Неизвестная женщина вышла на проезжую часть перекрестков улицы Космонавтов и Индустрии в екатеринбургском районе Уралмаш. Дойдя до середины дороги, нарушительница сняла с себя всю одежду, начала ползать на коленях и бросаться на остановившиеся на светофоре машины. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

По данным издания E1.Ru, очевидцы происшествия вызвали на место сотрудников полиции.

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Стражи порядка попросили голую нарушительницу дорожного движения пройти с ними, но просто так сдаваться женщина не захотела и грудью бросилась на переднюю часть служебного автомобиля.

В пресс-службе городского управления МВД журналистам сообщили, что полицейские все же задержали женщину. Но она оказалась в не в адекватном состоянии и ее передали врачам для оказания необходимой помощи.

Свидетелями необычного выступления с элементами эротики двух голых мужчин стали жители многоквартирного дома в городе Мурино Ленинградской области. В качестве сцены участники перформанса выбрали подъезд. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что мужчины снимали одну из квартир, где нашли шприцы и следы крови. Предположительно, от одежды герои избавились под влиянием запрещенных препаратов.