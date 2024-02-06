Происшествия 06 февраля 2024, 06:05 Двое голых мужчин устроили эротическое шоу в подъезде в Ленобласти Двух обнимающихся голых мужчин заметили в подъезде в Ленобласти Freepik

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В городе Мурино Ленинградской области двое мужчин устроили эротический перформанс в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщило издание «Фонтанка» в Telegram-канале.

Свидетелями случившегося стали жители дома на улице Шувалова. Сначала им показалось, что участники «шоу» — мужчина и женщина. Позже выяснилось, что оба человека мужского пола.

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В квартире, которую снимали эти мужчины, нашли шприцы и кровь. Как отметили изданию в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, запечатленные на видео были, предположительно, в наркотическом опьянении.

Ранее сибирская правозащитная группа «Радетель» призвала лишить российского гражданства выступившую на Параде гордости ЛГБТ* в Буэнос-Айресе Наталию Орейро. Как заявил в беседе с «360» участник организации и автор идеи Иван Квасницкий, артистка давно занимается пропагандой нетрадиционных отношений.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.