Россиянка погибла в Турции

Россиянка погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Аланья на юге Турции. Смерть женщины подтвердили в генконсульстве РФ в Анталье, сообщил ТАСС.

«Подтверждаем факт гибели. Погибла гражданка России, проживающая в Турции», — отметили представители консульства.

Ранее местные СМИ писали о том, что россиянка на мотоцикле столкнулась с грузовым автомобилем. Воителя грузовика задержали, по факту произошедшего начали расследование.

Сотрудники ФСИН в Москве пришли на помощь попавшему в ДТП водителю иномарки. Они попытались разблокировать дверь машины с помощью монтировки. Авария произошла в Лефортовском тоннеле.