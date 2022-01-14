Сотрудники ФСИН помогли попавшему в ДТП водителю в Москве

Сотрудники ФСИН пришли на помощь попавшему в ДТП водителю иномарки в Москве. Они попытались разблокировать дверь незадачливого автомобилиста с помощью монтировки. Об этом сообщили «360» в правоохранительных органах.

Авария произошла в Лефортовском тоннеле. Видео происшествия опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как легковой автомобиль врезался в стену тоннеля. Рядом с ним остановились фургон ФСИН и еще одна иномарка. Из нее выбежал мужчина с монтировкой и направился к пострадавшему авто.

Как стало известно «360», водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в стену тоннеля. В это время мимо проезжала машина ФСИН. Сотрудники пришли на помощь пострадавшему. Выяснилось, что дверь иномарки заблокирована. Ее открывали с помощью монтировки.

О состоянии пострадавшего не сообщается. На месте работают представители экстренных служб. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что семь автомобилей, включая такси, столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве.