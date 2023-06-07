Происшествия 07 июня 2023, 13:20 Полицейские задержали жителя Свердловской области, устроившего стрельбу с балкона

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Сотрудники полиции Свердловской области задержали жителя города Каменска-Уральского, который открыл стрельбу с балкона своей квартиры. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МО МВД России «Каменск-Уральский».

По данным ведомства, мужчина стрелял по машинам из пневматического пистолета в состоянии алкогольного опьянения.

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Отмечается, что задержанный объяснил свой поступок желанием проверить работоспособность пневматики.