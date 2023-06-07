07 июня 2023, 13:20
Полицейские задержали жителя Свердловской области, устроившего стрельбу с балкона
Сотрудники полиции Свердловской области задержали жителя города Каменска-Уральского, который открыл стрельбу с балкона своей квартиры. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МО МВД России «Каменск-Уральский».
По данным ведомства, мужчина стрелял по машинам из пневматического пистолета в состоянии алкогольного опьянения.
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Отмечается, что задержанный объяснил свой поступок желанием проверить работоспособность пневматики.
Свердловская область
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