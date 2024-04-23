Происшествия 23 апреля 2024, 08:29 Россиянина осудили за попытку выехать на Украину, чтобы вступить в ВСУ Суд вынес приговор жителю Кузбасса, планировавшего вступить в ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Житель Кузбасса, который планировал вступить в ВСУ, осудили на девять лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по Кемеровской области.

По данным ведомства, 37-летний мужчина связался с украинским координатором и заявил о желании присоединиться к украинской армии. Он заполнил анкету для участия в боевых действиях против российских военнослужащих. Также фигурант уголовного дела купил камуфляж, средства связи, медицинские препараты.

Реклама

При посадке на рейс его задержали сотрудники спецслужб России. Мужчину признали виновным в приготовлении к госизмене. Первые два года осужденный будет отбывать в тюрьме, последние — в колонии строгого режима.

Ранее в Северной Осетии ФСБ задержала украинца, которого подозревают в шпионаже.