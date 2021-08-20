Россиянин забыл во дворе 15 млн рублей

Бизнесмен из Биробиджана оставил во дворе чемодан, в котором лежали 15 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на Тelegram-канал «Подъем».

Мужчина уточнил, что ехал в командировку и отвлекся на телефон. В результате он забыл про чемодан с деньгами.

Обнаружив это, он позвонил жене. Но полиция нашли деньги раньше нее.

Ранее актер Владислав Демченко, известный по своим ролям в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Час Волкова», потерял крупную сумму денег из-за фейковой ссылки для получения кешбэка.