Актер Владислав Демченко, известный по своим ролям в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Час Волкова», потерял крупную сумму денег из-за фейковой ссылки для получения кешбэка по банковской карте. В это время артист находился на отдыхе в Ессентуках.

По данным РЕН ТВ, сначала Демченко стал получать SMS о возможности вернуть часть денег за покупки по банковской карте. Актер поверил, перешел по ссылке на сайт мошенников и ввел там свои данные, рассказал источник телеканала.

Вскоре вместо возврата денег со счета Демченко начали списывать средства, добавил источник. По его информации, в общей сложности актер лишился 70 тысяч рублей.

Сегодня стало известно о новых схемах, которые начали использовать мошенники для обмана россиян. Основа преступного сценария осталась прежней: жертвам предлагают переводить деньги на незнакомый счет, чтобы «спасти» их. Но теперь, помимо этого, злоумышленники угрожают людям уголовным преследованием, если те захотят сами обратиться в банк и уточнить данные.