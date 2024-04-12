Происшествия 12 апреля 2024, 13:49 Россиянин с допуском к гостайне выехал за границу и подпал под статью Жителю Кургана с допуском к гостайне грозит срок за попытку выехать из страны РИА «Новости»

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Следователи в Кургане завели уголовное дело против местного жителя, который выехал за пределы России после увольнения с должности с допуском к государственной тайне. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на управление ФСБ по Курганской области.

Фигурант проходит по статье «Нарушение требований по защите государственной тайны». По данным ведомства, несколько лет он трудился на режимном предприятии, а после увольнения в течение пяти лет был ограничен в праве выезда за границу, о чем его уведомили под роспись.

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Однако мужчина пренебрег ограничением и уехал за границу на автомобиле. В ФСБ подчеркнули, что он имел отношение к данным, разглашение которых может причинить ущерб военной отрасли России, ее внутренней и внешней политике. Теперь обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее дело по такой же статье завели против жителя Волгоградской области, который выехал из страны в период действия положения о гостайне.