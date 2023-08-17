17 августа 2023, 10:26
Дело возбудили против уехавшего из России волгоградца, имеющего доступ к гостайне
ФСБ возбудила уголовное дело против волгоградца, имеющего доступ к гостайне
Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело против уехавшего за границу волгоградца, имеющего доступ к государственной тайне и сведениям с грифом «совершенно секретно». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Волгоградской области.
«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области пресечена противоправная деятельность 33-летнего местного жителя, подозреваемого в нарушении требований по защите государственной тайны», — указали в ведомстве.
Реклама
Мужчина работал на одном из предприятий региона. Фигуранту на время запретили покидать страну. Ограничения действовали до июня 2024 года, но волгоградец их нарушил и выехал за рубеж.
Следственный отдел УФСБ по Волгоградской области возбудил в отношении мужчины дело по статье о нарушении требований по защите государственной тайны. Сейчас правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, выясняют все обстоятельства преступления.
В мае ФСБ возбудила дело против госслужащего, работавшего в организации, имеющей доступ к гостайне. Мужчина тоже покинул страну, не дождавшись окончания запрета на выезд за рубеж.
Уголовное дело
ФСБ
Реклама
Реклама