Криминал 17 августа 2023, 10:26 Дело возбудили против уехавшего из России волгоградца, имеющего доступ к гостайне ФСБ возбудила уголовное дело против волгоградца, имеющего доступ к гостайне РИА «Новости»

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Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело против уехавшего за границу волгоградца, имеющего доступ к государственной тайне и сведениям с грифом «совершенно секретно». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Волгоградской области.

«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области пресечена противоправная деятельность 33-летнего местного жителя, подозреваемого в нарушении требований по защите государственной тайны», — указали в ведомстве.

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Мужчина работал на одном из предприятий региона. Фигуранту на время запретили покидать страну. Ограничения действовали до июня 2024 года, но волгоградец их нарушил и выехал за рубеж.

Следственный отдел УФСБ по Волгоградской области возбудил в отношении мужчины дело по статье о нарушении требований по защите государственной тайны. Сейчас правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, выясняют все обстоятельства преступления.

В мае ФСБ возбудила дело против госслужащего, работавшего в организации, имеющей доступ к гостайне. Мужчина тоже покинул страну, не дождавшись окончания запрета на выезд за рубеж.