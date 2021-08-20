Россиянин разделся до трусов и попытался забежать в детский сад

Полуголый житель Иванова в одних трусах попытался забежать в здание детского сада. Путь ему преградила стеклянная дверь — он разбил ее и порезался. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону во «ВКонтакте».

«Мужчина с обнаженным торсом в трусах, оказавшись на территории детского сада, попробовал вбежать в здание, но не заметил, что путь ему преграждает стеклянная дверь. В итоге он врезался в стекло, оно разбилось — и мужчина порезался», — рассказали в ведомстве.

Источник фото: социальная сеть «ВКонтакте»

На место происшествия приехали полицейские, росгвардейцы и медики. По данным МВД, мужчина вел себя странно и не смог объяснить свое поведение. По его словам, накануне он пил. Правоохранители установили личность получившего травмы — им оказался 24-летний ранее судимый житель Кохмы. Его отвезли в больницу.

Полицейские начали проверку. Как отметили в МВД, воспитатели детского сада повели себя профессионально: никто из детей произошедшего не увидел.