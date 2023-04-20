Происшествия 20 апреля 2023, 09:21 Россиянин пропал без вести во время купания на Бали Kompas: гражданин России пропал без вести во время купания на Бали rawpixel

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Гражданин России пропал без вести во время купания на индонезийском острове Бали. Об этом сообщила местная газета Kompas.

По информации индонезийских спасателей, ЧП произошло в среду, 19 апреля, около 17:45 по местному времени (12:45 по московскому времени). Троих купающихся накрыло волной. Два человека спаслись, российский турист пропал без вести. В этот же день была начата спасательная операция, результатов она не принесла и была прекращена с наступлением темноты. Поиски россиянина продолжились в четверг.

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Ранее отделение министерства юстиции и прав человека на Бали развесило вдоль дорог рекламные щиты с надписями на русском языке с предупреждением для туристов. Они гласят, что иностранцам запрещена работа в Индонезии.