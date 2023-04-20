20 апреля 2023, 09:21
Россиянин пропал без вести во время купания на Бали
Kompas: гражданин России пропал без вести во время купания на Бали
Гражданин России пропал без вести во время купания на индонезийском острове Бали. Об этом сообщила местная газета Kompas.
По информации индонезийских спасателей, ЧП произошло в среду, 19 апреля, около 17:45 по местному времени (12:45 по московскому времени). Троих купающихся накрыло волной. Два человека спаслись, российский турист пропал без вести. В этот же день была начата спасательная операция, результатов она не принесла и была прекращена с наступлением темноты. Поиски россиянина продолжились в четверг.
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Ранее отделение министерства юстиции и прав человека на Бали развесило вдоль дорог рекламные щиты с надписями на русском языке с предупреждением для туристов. Они гласят, что иностранцам запрещена работа в Индонезии.
Бали
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