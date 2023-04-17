Мир 17 апреля 2023, 17:32 Депортация и запрет на въезд: на Бали появились плакаты с угрозами на русском Kompas: на Бали появились билборды на русском языке для туристов YouTube

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Отделение министерства юстиции и прав человека на Бали развесило вдоль дорог рекламные щиты с надписями на русском языке. На билбордах написаны предупреждения для путешественников, писал портал Kompas.

Туристов, которые будут работать на Бали, грозятся депортировать, а также запретить им въезд в страну.

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«Мы приветствуем всех иностранных туристов на Бали. Как туристы, вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии», — гласит надпись на плакате.

На этих же плакатах есть фразы на английском языке. Русский использовали из-за того, что на острове находится много путешественников из России.

Глава офиса Министерства Индонезии на Бали Ангиат Напитупулу пояснил, что щиты были установлены для того, чтобы иностранцы «не совершали правонарушений на Бали».

«Немало иностранцев совершают нарушения, потому что они не получили информацию о санкциях за нарушение закона в Индонезии», — пишет издание.