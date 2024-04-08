Происшествия 08 апреля 2024, 17:24 Россиянин попал в больницу на Мальдивах после нападения акулы «Известия»: акула напала на российского туриста на курорте Мальдив Unsplash

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Плавание в водах мальдивского атолла Нуну закончилось для российского туриста нападением акулы. Подводный хищник укусил мужчину за ногу. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщили «Известия».

Собеседник предоставил редакции фотографии пострадавшего, которые он сделал в больнице до и после проведения операции. По словам источника, туристу предстоит пройти длительную реабилитацию.

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Представители отеля Mӧvenpick, где отдыхал россиянин, от комментариев отказались, пояснив, что не получали никаких жалоб о нападении акулы.

Пресс-секретарь посольства России в Республике Шри-Ланка и Мальдивской Республике Герман Федоров заявил журналистам, что также не получал никаких сообщений о нападении акул на соотечественников.

В конце прошлого года жертвой нападения акулы стала 26-летняя дочь мексиканского музыканта Анхеля Мартинеса Аррегина. При приближении опасного хищника девушка посадила на надувную лодку своего пятилетнего сына, но сама забраться не успела — хищница утянула ее под воду.