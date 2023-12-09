09 декабря 2023, 03:41
Дочь известного музыканта хотела спасти сына от акулы и погибла в Мексике
People: 26-летняя дочь популярного музыканта погибла, спасая сына от акулы
Дочь известного мексиканского музыканта Анхеля Мартинеса Аррегина погибла, пытаясь спасти своего пятилетнего сына от нападения акулы. Марии Фернанде было 26 лет, сообщило издание People.
Все произошло 2 декабря на пляже в туристической зоне в Халиско, где молодая женщина отдыхала с ребенком. В какой-то момент к ним приблизилась акула, Мария посадила сына на надувную лодку. После чего хищник утащил ее под воду.
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Сотрудники спасательной службы обнаружили тело женщины без признаков жизни. Информацию о гибели дочери Аррегин разместил в аккаунтах своего музыкального коллектива. Похороны прошли 4 декабря в Гвадалахаре.
Ранее стало известно о смерти американского актера и каскадера Тарайя Рамсесс. Он погиб вместе с детьми в автомобильной катастрофе. Это случилось в Атланте, машина каскадера врезалась в тягач с прицепом. В итоге скончался артист, его 13-летняя дочь Сандари и месячный ребенок.
Мексика
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