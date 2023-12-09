Мир 09 декабря 2023, 03:41 Дочь известного музыканта хотела спасти сына от акулы и погибла в Мексике People: 26-летняя дочь популярного музыканта погибла, спасая сына от акулы Unsplash

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Дочь известного мексиканского музыканта Анхеля Мартинеса Аррегина погибла, пытаясь спасти своего пятилетнего сына от нападения акулы. Марии Фернанде было 26 лет, сообщило издание People.

Все произошло 2 декабря на пляже в туристической зоне в Халиско, где молодая женщина отдыхала с ребенком. В какой-то момент к ним приблизилась акула, Мария посадила сына на надувную лодку. После чего хищник утащил ее под воду.

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Сотрудники спасательной службы обнаружили тело женщины без признаков жизни. Информацию о гибели дочери Аррегин разместил в аккаунтах своего музыкального коллектива. Похороны прошли 4 декабря в Гвадалахаре.

Ранее стало известно о смерти американского актера и каскадера Тарайя Рамсесс. Он погиб вместе с детьми в автомобильной катастрофе. Это случилось в Атланте, машина каскадера врезалась в тягач с прицепом. В итоге скончался артист, его 13-летняя дочь Сандари и месячный ребенок.