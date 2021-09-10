Россиянин погиб в горах Абхазии

Турист из России погиб в Абхазии. Путешественник сорвался в пропасть в горах. Об этом ТАСС сообщили в МЧС республики.

Российский турист скончался, сорвавшись в пропасть в Гулрыпшском районе Абхазии. Он погиб на месте. Его тело эвакуировали.

О погибшем россиянине известно, что он проживал в Башкирии.

В соцсетях сообщали о проведении операции по транспортировке тела туриста. Сообщалось, что мужчина сорвался с 40-метровой высоты.

На сайте МЧС Абхазии сообщили, что турист погиб в районе Шакуранского водопада, в селе Захаровка. Названо имя погибшего россиянина — Ветров Алексей, ему было 36 лет. Он проживал в городе Белобой. Спасатели забрали его тело на носилках и доставили в морг Сухумской республиканской больницы.

В августе в России при восхождении на Ключевскую Сопку погиб красноярский депутат Андрей Закалин. Он сорвался с высоты, отправившись искать другого туриста, который тоже погиб. Один из участников туристический группы провел рядом с телом чиновника всю ночь. Он ждал помощи, но она так и не пришла.