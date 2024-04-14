Происшествия 14 апреля 2024, 09:09 Россиянин дал отпор устроившему резню в ТЦ Сиднея мужчине 7NEWS: россиянин дал отпор мужчине с ножом в торговом центре в Сиднее

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Россиянин был единственным посетителем ТЦ Westfield Bondi Junction в Сиднее, который не испугался нападавшего с ножом. Вооружившись столбиком ограждения, он попытался остановить злоумышленника. Об этом сообщил телеканал 7NEWS.

Сотрудники ТЦ, которые прятались внутри, видели, как вооруженный ножом мужчина поднимался по эскалатору. Ему преградил путь другой мужчина, кричавший по-русски «Не подходи!». Репортер телеканала добавил, что только этот человек из числа гражданских лиц не испугался преступника.

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Нападение на ТЦ произошло в субботу, 13 апреля. Жертвами резни стали шесть человек, семеро получили ранения. Несколько пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Злоумышленника смогли ликвидировать.