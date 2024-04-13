Важное 13 апреля 2024, 11:54 Пять человек погибли при резне в ТЦ Сиднея Полиция Сиднея сообщила о гибели пяти человек при резне в ТЦ Global Look Press

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Жертвами нападения с ножом в торговом центре Bondi Junction в Сиднее стали пять человек. Несколько человек получили ранения, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщило издание News.com.au со ссылкой на представителя полиции.

По словам полицейского, один из пострадавших — маленький ребенок.

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Резня произошла 13 апреля на востоке Сиднея. Мужчина атаковал с ножом посетителей ТЦ, в том числе женщину с девятимесячным младенцем. По данным издания, ранения получили девять человек.

Нападавшего выстрелом ликвидировала женщина-полицейский. Ранее сообщалось о семи пострадавших при атаке в ТЦ Bondi Junction.