Россиянин чуть не задушил переписчицу шнурком от бейджика
NGS24.ru: житель Красноярска напал на переписчицу
Переписчица рассказала сайту NGS24.ru о ЧП, которое произошло с ее коллегой в Красноярске. По словам собеседницы, мужчина чуть не задушил девушку шнурком от бейджика, когда она постучалась к нему в квартиру.
«Какой-то наркоман схватил за шнур от бейджика и начал им душить и затаскивать в квартиру. Я не знаю, как она отбилась. Контролер после этого сказала запастись газовыми баллончиками», — сообщила собеседница.
В местной полиции уточнили, что в курсе этого происшествия. Сейчас правоохранители проводят проверку случившегося.
В конце октября пьяные жители Шимановска в Амурской области избили беременную переписчицу. Полицейские завели уголовное дело о побоях. Местная прокуратура взяла расследование под контроль. По данным надзорного ведомства женщину хватали за одежду, толкали в стену и силой пытались спустить с лестницы.