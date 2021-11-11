Россиянин чуть не задушил переписчицу шнурком от бейджика

Переписчица рассказала сайту NGS24.ru о ЧП, которое произошло с ее коллегой в Красноярске. По словам собеседницы, мужчина чуть не задушил девушку шнурком от бейджика, когда она постучалась к нему в квартиру.

«Какой-то наркоман схватил за шнур от бейджика и начал им душить и затаскивать в квартиру. Я не знаю, как она отбилась. Контролер после этого сказала запастись газовыми баллончиками», — сообщила собеседница.

В местной полиции уточнили, что в курсе этого происшествия. Сейчас правоохранители проводят проверку случившегося.

В конце октября пьяные жители Шимановска в Амурской области избили беременную переписчицу. Полицейские завели уголовное дело о побоях. Местная прокуратура взяла расследование под контроль. По данным надзорного ведомства женщину хватали за одежду, толкали в стену и силой пытались спустить с лестницы.