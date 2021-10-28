Беременную переписчицу избили в Амурской области

Пьяные жители Шимановска с кулаками набросились на беременную переписчицу, которая постучалась к ним в квартиру. Полицейские завели уголовное дело о побоях. Об этом сообщил сайт прокуратуры Амурской области.

«Нетрезвые хозяева квартиры хватали женщину за одежду, толкали в стену, пытались спустить с лестницы, в результате чего причинили ей побои», — рассказали в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, на беременную переписчицу, которая обходила квартиры одного из домов в Шимановске, напали вечером 24 октября. Прокуроры Шимановского района взяли расследование уголовного дела под контроль. Информации о состоянии женщины нет.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября. В этом году принять участие в мероприятии можно дистанционно через интернет. Для жителей России подготовили 33 вопроса: 23 из них касаются социально-демографических характеристик. Переписчики не имеют права спрашивать документы — все данные фиксируют только со слов участника переписи. Переписчики носят жилеты, шарфы и сумки со специальной символикой.