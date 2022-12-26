Происшествия 26 декабря 2022, 02:54 Россияне не пострадали при сходе снежной лавины в Австрии Посольство РФ: среди пострадавших в результате схода лавины в Австрии россиян нет РИА «Новости»

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Граждан России среди пострадавших в результате схода снежной лавины в Австрии не обнаружили. Об этом посольство РФ в Вене сообщило в Facebook*.

«По данным службы спасения федеральной земли Форарльберг, россиян среди пострадавших от схода лавины на горнолыжном курорте Лех/Цюрс нет», — отметили в ведомстве.

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В настоящее время диппредставительство находится в тесном контакте с австрийскими властями.

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Лавина сошла на горнолыжном курорте Лех/Цюрс в федеральной земле Форарльберг 25 декабря. В результате 10 человек оказались в снежном плену. После этого в горах началась поисковая операция, в которой участвуют свыше 100 спасателей.

По последним данным, восемь человек удалось освободить из-под снега после схода лавины в Австрии. Сейчас продолжаются поиски еще двух лыжников. Толщина снежного покрова на месте ЧП составляет около четырех метров.

*Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в России.