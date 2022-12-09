Происшествия 09 декабря 2022, 09:51 Роспотребнадзор взял на проверку пробы воздуха после пожара в ТЦ «Мега Химки» Роспотребнадзор взял на проверку пробы воздуха после пожара в OBI в Химках РИА «Новости»

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Пробы воздуха взяли в районе загоревшегося гипермаркета OBI в ТЦ «Мега Химки», их направят в лабораторию. Информация об этом появилась на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Специалисты регионального Роспотребнадзора выехали на место происшествия, чтобы исследовать атмосферный воздух на содержание загрязняющих веществ.

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«Отобранные пробы атмосферного воздуха направлены в лабораторию для проведения исследований», — сказано в сообщении.

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Представители ведомства добавили, что дополнительно сообщат о результатах исследования. Ситуация остается на контроле управления, подчеркнули в Роспотребнадзора.

Пожар в гипермаркете OBI возник утром 9 декабря. Пламя охватило 18 тысяч квадратных метров, МЧС сообщило о локализации на площади семь тысяч «квадратов» в 08:25. Очевидцы сообщали о серии взрывов на месте ЧП. Известно, что один человек погиб.