Происшествия 11 февраля 2024, 11:25 Роспотребнадзор в Приморье закрыл кафе, где отравились более 20 человек Кафе «М-Бургер» в Дальнереченске временно закрыли после отравления 21 человека Freepik

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В Дальнереченске вынесли временный запрет на работу кафе, в котором отравились свыше двух десятков посетителей. Началось эпидемиологическое расследование, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

В ведомстве уточнили, что 21 человека увезли в больницу с кишечной инфекцией. Возможная причина массового отравления кроется в употреблении некачественной пищи в кафе.

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Сотрудники местного Роспотребнадзора начали устанавливать полную картину произошедшего.

Специалисты взяли пробы еды и смывы с объектов внешней среды на микрофлору, чтобы изучить их в лаборатории, а также приступили к обследованию сотрудников кафе.

На время выяснения всех причин и обстоятельств случившегося кафе запретили работать.

Прокуратура Дальнереченска также организовала проверку. По ее материалам следователи примут решение о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.