Происшествия 11 февраля 2024, 08:00 Более 20 жителей Дальнереченска отравились в общепите Прокуратура: 22 жителя Приморья отравились после посещения заведения общепита

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С 5 по 10 февраля в центральную больницу Дальнереченска обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления. Предварительно, они съели некачественную еду в одном из заведений общепита. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Дальнереченская межрайонная прокуратура начала проверку. Ее материалы направили в орган предварительного расследования, который рассмотрит вопрос о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). Всю информацию отправили для принятия решения в территориальное подразделение управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Межрайонная прокуратура проконтролирует установление обстоятельств случившегося.

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Ранее 15 человек отравились в кафе в Дагестане. Семи из них, в том числе четверым детям, потребовалась госпитализация, при этом случаев тяжелого отравления нет. Восемь человек, среди которых пять детей, получают помощь на дому.