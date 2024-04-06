Происшествия 06 апреля 2024, 14:45 Роспотребнадзор усилил контроль за эпидситуацией в Оренбуржье из-за подтоплений Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Роспотребнадзор усилил контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в Оренбургской области из-за паводка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ведомства.

«Наиболее сложная ситуация на данный момент складывается в Орске. В восьми задействованных ПВР находятся 257 человек, в том числе 76 детей», — передали в Роспотребнадзоре.

Реклама

Ситуация находится на личном контроле руководителя службы Анны Поповой

Контроль качества питьевой воды осуществляется управлением в рамках социально-гигиенического мониторинга на всех этапах водоподготовки. Жителям напомнили, что необходимо соблюдать правила личной гигиены, пить можно только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть овощи и фрукты, но только кипяченой водой.

«При возникновении симптомов острого инфекционного заболевания (повышение температуры тела, тошнота, рвота, жидкий стул) незамедлительно обратиться за медицинской помощью», — добавили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре отметили, что в период паводка есть риск загрязнения воды талыми водами. Однако информация о загрязнении питьевой воды централизованного водоснабжения в городах и районах Оренбургской области, появившаяся в Сети, — недостоверна.

Ранее волонтеры и депутаты наладили подвоз питьевой воды в Орске после прорыва дамбы. Поставки продуктов питания в город не прекращались.