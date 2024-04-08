Происшествия 08 апреля 2024, 21:32 Росгвардейцы задержали пьяного таксиста в Люберцах

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Сильное алкогольное опьянение не остановило водителя такси от поездки по городскому округу Люберцы. Задержали нарушителя сотрудники отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

Силовики дежурили на улице Спортивной, когда обратили внимание на автомобиль, совершающий опасные маневры. На служебном транспорте росгвардейцы догнали такси и после остановки проверили водителя.

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Выяснилось, что мужчина сел за руль после употребления большого объема алкоголя. Внятно объясниться задержанный не смог и росгвардейцы передали его сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Нетрезвым за руль машины такси сел 40-летний уроженец Перми. Сейчас по факту нарушения правил дорожного движения правоохранители проводят проверку.

В начале апреля полицейские ямальского города Лабытнанги задержали пьяного угонщика автомобиля. Нетрезвый мужчина на большой скорости двигался в сторону Салехарда, но непреодолимым препятствием на его пути стало дорожное ограждение.