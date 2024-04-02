Происшествия 02 апреля 2024, 16:28 Полиция Ямала задержала пьяного угонщика авто в Лабытнанги

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В Лабытнанги сотрудники полиции задержали пьяного водителя, который пытался скрыться после угона автомобиля. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала».

Сообщается, что мужчина двигался на большой скорости в сторону Салехарда, создавая аварийную обстановку на дороге. В какой-то момент он наехал на дорожное ограждение.

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«Угонщик имел явные признаки опьянения, которые были подтверждены результатом освидетельствования», — говорится в сообщении ведомства.

Заведено уголовное дело.