«Ромео» застрял под Троицким мостом в Петербурге

В воскресенье в Санкт-Петербурге теплоход «Ромео» застрял под Троицким мостом. В связи с этим транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания в связи с навалом прогулочного теплохода „Ромео“ (собственник ООО „Речной трамвай“) на Троицкий мост 23 мая, в 11:30», — говорится в сообщении.

Источник фото: пресс-служба транспортной прокуратуры

По данным ведомства, на теплоходе меняли электрические кабели, на борту в этом время находились три человека, пострадавших нет. В пресс-службе уточнили, что сотрудники транспортной прокуратуры вызовут для объяснений собственника теплохода и капитана. После будет дана оценка их действиям. При наличии оснований будут приняты меры.

В середине мая три человека пострадали во время пожара на сухогрузном теплоходе «Икша» в Самарской области. Их госпитализировали с признаками отравления продуктами горения. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров.