Три человека пострадали при пожаре на теплоходе в Самарской области

Три человека пострадали во время пожара на сухогрузном теплоходе «Икша» в Самарской области. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров.

Пожар произошел 10 мая около девяти вечера. Сообщение о возгорание в МЧС поступило в 21:03. Грели жилые помещения на теплоходе «Икша» на реке Сок в Красноглинском районе Самарской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова — Пожар № 2. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, ранг пожара понижен до одного БИС, в 22:44 объявлена локализация пожара, в 22:50 объявлена ликвидация открытого горения», — сообщили в ведомстве.

Источник фото: МЧС Самарской области

Пожарных на судно доставили на катерах поисково-спасательной службы. С теплохода спасатели эвакуировали восемь человек, из них трое мужчин 1997, 2000 и 2002 годов рождения отравились продуктами горения. Их госпитализировали.

Для тушения пожара был направлен корабль " Смелый». Всего над ликвидацией возгорания работали 109 человек и 30 единиц техники.